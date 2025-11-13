Niğde Belediyesi 75. Yıl Caddesi'nde Yenileme Çalışmalarını Başlattı

Niğde Belediyesi, altyapı çalışmaları tamamlanan 75. Yıl Caddesi'nde üstyapı ve asfalt serimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler caddenin modern bir görünüme kavuşması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Kent estetiğini ve ulaşım konforunu artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar, 75. Yıl Caddesi'nde son aşamaya geldi.

Yenilenen altyapıyla kışın yaşanan su birikintisi ve yazın oluşan toz sorunu ortadan kalkacak.