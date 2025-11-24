Haberler

Niğde 8. Kitap Fuarı Açılışı Gerçekleştirildi

Niğde 8. Kitap Fuarı Açılışı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı, açılışında Vali Cahit Çelik, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Fuar, 30 Kasım'a kadar birçok yazar ve yayınevini bir araya getirecek.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Kitap Fuarı'nın açılışı yapıldı.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi otoparkındaki fuarın açılışında ilk emri "oku" olan bir dinin mensupları olduklarını söyledi.

İstatistiklerde Türkiye'de kitap okuma oranının düşük olduğunu belirten Çelik, Batılı ülkelerin ise üst sıralarda yer aldığına dikkati çekti.

Okumanın yemek içmek kadar elzem olduğunu vurgulayan Çelik, "Kitap ufkumuzu açıyor, kendisine güvenen ve kendisini bilen birey her şeyi okumalı. Kainatı, kitabı, Kur'an-ı Kerim'i okumalı ve bu şekilde ancak nesilleri daha iyi bir şekilde yetiştirebiliriz. Bu fuarları bu açıdan kıymetli buluyorum, destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de kentin kültürel anlamda iyi konumda olduğunu ifade etti.

Kentte son yıllarda okuma oranlarında yükseliş olduğuna işaret eden Özdemir, "Belediye olarak son 6 yılda kente 5 kütüphane yaptık. Niğde'de tüm mahallelere kütüphaneler yapacağız demiştim, 5'ini yaptık, Allah kalanları da yapmayı nasip etsin. Fuarımız 30 Kasım'a kadar açık kalacak, birçok söyleşi olacak, 50'nin üzerinde yazarımızı misafir edeceğiz, 200'ün üzerinde yayınevi katılım sağlıyor." diye konuştu.

Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın ise insanın hayatta kaldığı müddetçe hem öğretmen hem öğrenci olduğunun altını çizerek, kitap fuarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen Niğde 8. Kitap Fuarı, 30 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.