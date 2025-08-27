Niğde'de Yeni Kütüphane ve Kadın Yaşam Merkezi Açılıyor

Niğde Belediyesi tarafından yaptırılan Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi, törenle hizmete alınacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, İlhanlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane ve Kadın Yaşam Merkezi, gençlerin ve kadınların sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı.

Kütüphane ve merkezin açılışı 29 Ağustos'ta yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin kente büyük bir değer katacağını belirtti.

Yaşam merkezinin sadece bir bina değil, gençlerin geleceğe hazırlanabileceği ve kadınların yeteneklerini geliştirebileceği bir yaşam alanı olacağını kaydeden Özdemir, "Özbelde ile Yukarı Kayabaşı Mahallesi'ndeki kütüphanelerimiz, 100. Yıl Millet Kütüphanesi ve eski Rum Kilisesi'nde kurduğumuz 100. Yıl Kale Halk Kütüphanemizle birlikte şehrimize yeni ve nitelikli okuma alanları kazandırmaya devam ediyoruz. Açılış törenimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.