Niğde Belediyesi'nden Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi
Niğde Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında belediye personeline kadına yönelik şiddetin psikolojik, hukuki ve dini boyutları hakkında eğitim verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis salonunda gerçekleştirilen programda personele, kadına yönelik şiddetin psikolojik, hukuki ve dini boyutları hakkında bilgi verildi.
Eğitim kapsamında, uzman klinik psikolog Çiğdem Uzun Eren, Niğde Barosu Kadın Komisyonu Avukatı Özge Özalp ve Niğde İl Müftülüğü Vaizi Zeliha Zor sunum gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel