Michelin Ödüllü Niğde Menüsü Sabahat Varol İnsel'in Kitabından İlham Aldı

Niğde mutfağı, gastronomi dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Michelin ödülünü geleneksel tariflerine sadık kalarak kazandı. Belediyenin gastronomi çalışmalarında ödül alan menülerin ana kaynağını, Sabahat Varol İnsel'in kaleme aldığı "Unutulmaz Niğde Lezzetleri" kitabı oluşturdu. İnsel, ticari bir beklenti gütmeden hazırladığı eserini, Niğde kültürünü gelecek nesillere aktaran bir "prestij kitap" olarak tanımlıyor.

Füzyon Değil Tarihi Yemekler Kazandı

Michelin jürisinin en önemli kriterlerinden olan yerellik ve özgünlük, kitapta kayıt altına alınan geleneksel tariflerle yakalandı. Başarının sırrını açıklayan İnsel, "İçindeki tarifler havada uçuşan füzyon ve medyatik tarifler değil; hepsi unutulmaya yüz tutmuş, emekle pişen tarihi yemeklerdir." ifadelerini kullandı.

Bu tariflerin Niğde'de açılan gastronomi bölümüyle akademik bir kimlik kazanması, mutfak kültürünün sürdürülebilirliği açısından stratejik bir adım oldu. Öte yandan yazarın kültürel mirası koruma çabası sadece gastronomiyle sınırlı kalmadı; görme engelliler için seslendirdiği bini aşkın kitapla, ESKADER 2025 Kültür Sanat Ödülleri'nde 'Sesli Kitap' dalında ödül alarak toplumsal fayda misyonunu bir kez daha kanıtlamıştı.

14 Yıllık Saha Çalışması Ölçü Standartlarını Getirdi

Michelin standartları için kritik olan "sürdürülebilir lezzet standardı", İnsel'in titiz ölçülendirme çalışmasıyla sağlandı. 14 yıl süren alan çalışmaları boyunca kayıt altına alınan asırlık tarifler, profesyonel şeflerin kullanımına uygun hale getirildi.

İnsel, tariflerin doğruluğunu şu sözlerle aktardı: "1880'li yıllarda doğan aile büyüklerimizin mutfağında pişen yemekleri kayıt altına alırken ölçülendirmeyi ihmal etmedik. On dört yıla yayılan tekrarlı uygulamalar, lezzetlerin hatasız şekilde günümüze ulaşmasını sağladı."

Seferberlik Yıllarının "Yokluk" Mutfağı Zirvede

Ödüllü menünün temelinde, Niğde'nin seferberlik yıllarında kısıtlı malzemelerle oluşturulan yaratıcı tarifleri yer alıyor. Mangır Çorbası, Göğ Domates Musakkası, Et Kabağı, Halveter ve Paluza gibi lezzetler, odun ateşinde, mangalda ve maltızda pişen hikayeleriyle modern sunumlara dönüştü. Niğde Belediyesi'nin kazandığı bu uluslararası başarı, doğru kaynak kullanımının yerel bir envanteri dünya vitrinine nasıl taşıyabileceğini kanıtladı.

Halveter Tatlısı