Niğde'de "3. Tiyatro Festivali" başlıyor

Niğde Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Tiyatro Festivali'ni 18-26 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriyor. Festivalde çocuk oyunları, komedi, drama ve tek kişilik gösteriler sahnelenecek. Biletler online satışta.

Niğde Belediyesinin, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği Tiyatro Festivali başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ev sahipliğinde gerçekleşecek festival, 18-26 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek festivalde çocuk oyunları, komedi, drama ve tek kişilik gösteriler her akşam saat 20.00'da sahnelenecek.

Festival biletleri kulturonline.nigde.bel.tr adresi üzerinden satışa sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'yi kültür ve sanat şehri yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti.

Özdemir, "Şehrimizin kültürel hayatına nefes aldıran, vatandaşlarımızı sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüyle yan yana getiren Tiyatro Festivalimizin bu yıl üçüncüsünü düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Hemşehrilerimiz ve geleceğimizin teminatı çocuklarımız için dopdolu bir program hazırladık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yavrularımızı da unutmadık. Sanatla iç içe, keyifli bir hafta geçirmek üzere tüm vatandaşlarımızı festivalimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
