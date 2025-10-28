Haberler

Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 Yenerek Tur Atladı

Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyespor'u 1-0 Yenerek Tur Atladı
Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Zecorner Kayserispor, Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maçta tek golü İndrit Tuci kaydetti.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Melih Aldemir, Ali Alp, Kemal Elmas

ZECORNER KAYSERİSPOR: Onurcan Piri, Burak Kapacak (Dk. 88 Nurettin Korkmaz), Dorukhan Toköz, Abdulsamet Burak, Lionel Carole, Furkan Soyalp, Carlos Mane (Dk. 65 Ramazan Civelek), Mehmet Eray Özbek, Joao Mendes, Miguel Cardoso (Dk. 46 Aaron Opoku), İndrit Tuci (Dk. 65 German Onugkha)

NİĞDE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ: Mert Topuz, Muhammed Yıldırım (Dk. 72 Yusuf Balcı), Abdullah Berkay, Ahmet Yalçın (Dk. 83 Caner Taşkıran), Emre Öztaş, Hüseyin Furkan, Bilal Güven, İbrahim Çam (Dk. 64 Barış Şen), Oğuzhan Uzun (Dk. 46 Emirhan Özhan), Eyüp Can, Muhammed Emir (Dk. 64 Ömer Faruk)

GOL: Dk. 3 İndrit Tuci (Zecorner Kayserispor )

SARI KARTLAR: Mendes, Mehmet Eray (Zecorner Kayserispor ) Muhammed Emir (Niğde Belediye Spor Kulübü)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği 3'üncü Lig takımı Niğde Belediyesi Spor Kulübü'nü 1-0'lık skorla yenerek tur atladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor


