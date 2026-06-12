Belediyenin süs havuzuna düşüp engelli kalan Hatice'nin ailesi tazminat kazandı; ölünce de borçlu çıktı

NİĞDE'de henüz 1,5 yaşındayken belediyenin süs havuzuna düşerek engelli kalan Hatice Kübra Bayhan'ın ailesi açtığı davada 1 milyon 670 bin TL tazminat kazandı. Parayı ödeyen Niğde Belediyesi, kararı üst mahkemeye taşıdı. Yargılama devam ederken küçük kız hayatını kaybedince, mahkeme aileye ödenen bakım parasının miktarını düştürdü. Danıştay kararı onayınca belediyeye faiziyle birlikte 3 milyon 300 bin TL ödeme yapmakla karşı karşıya kalan aile hakkında icra takibi başlatıldı.

Hatice Kübra Bayhan, 2012 yılında 1,5 yaşındayken ailesiyle birlikte gittiği parkta gözden kayboldu. Çocuklarını arayan aile, içi su dolu ve etrafında korkuluk olmayan süs havuzunda hareketsiz buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Bayhan'a müdahale etti. Uzun süre oksijensiz kaldığı belirlenen Bayhan hastaneye kaldırıldı ancak fiziksel engelli kaldı.

Bayhan ailesi, süs havuzunda güvenlik önlemi almadığı gerekçesiyle belediye hakkında dava açtı. 4 yıl süren yargılamada Bayhan ailesine 60 yıllık bakım parası olarak 1 milyon 670 bin TL tazminat ödenmesine karar verildi. Belediye tarafından aileye tazminat tutarı ödendi. Hatice Kübra Bayhan, 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Belediye, Bayhan'ın ölümü üzerine bu rakama itiraz etti. Konya Bölge İdare Mahkemesi 4'üncü İdari Dava Dairesi, ailenin 800 bin TL'lik tazminat farkının belediyeye ödenmesine hükmetti. Ailenin itiraz ettiği karar, Danıştay tarafından onandı. 2026 yılında yapılan yeniden hesaplamayla, aralarında 16 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu aile üyeleri, belediyeye faiziyle birlikte 3 milyon 300 bin TL borçlandı. Aile üyeleri hakkında icra takibi başlatıldı. Asgari ücretle geçim mücadelesi verdiğini dile getiren baba Ramazan Bayhan bu parayı ödeyemeyeceğini belirterek belediye yetkilileriyle görüştü ancak görevliler, mahkeme kararına karşı gelerek alacaklarından vazgeçemeyeceklerini belirtip bu paranın ödenmesini istedi.

'16 YAŞINDAKİ KIZIMIN BİLE GELECEĞİ HACZEDİLDİ'

Yıllardır çok büyük acılar çektiklerini dile getiren Ramazan Bayhan, "Kızımın tedavi sürecinde Türkiye'nin her yerinde gitmediğimiz hastane kalmadı. Kızım biraz iyileşiyordu, eve geliyorduk, makinelere tekrar bağlıyorduk, ses çıkmıyordu kızımdan. Bir yerinin ağrıdığını bile söyleyemiyordu. Biz çaresizdik, ne yapacağımızı bilmiyorduk. Yüreğimiz o şekilde yanıyordu. Belediye bize de bir destek vermedi. Bunu kabullenmiştik ancak yıllar sonra icra yazısıyla yıkıldık. Hem bana hem eşime hem de 16 yaşındaki çocuğumuza haciz göndermişler. Belediyeye gittim, görüşme sağladım. Çok ağır bedel ödediğimi, evlat kaybettiğimi söyledim ama 'Yapacak bir şeyimiz yok' dediler. 16 yaşındaki kızımın bile geleceği haczedildi" dedi. Anne Dilek Bayhan da bu parayı ödeyemeyeceklerini anlattı.

'MECLİS KARARIYLA KAMU ALACAĞINDAN VAZGEÇEBİLİR'

Ailenin avukatı Önder Gündoğdu ise belediyenin isterse meclis kararıyla kamu alacağından vazgeçebileceğine dikkat çekti.

'UYGUN ÖDEME VE TAKSİTLENDİRME İMKANI SUNDUK'

Niğde Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise dava sürecinin aile tarafından maddi ve manevi tazminat talebiyle başlatıldığı, sürecin bağımsız mahkemelerin kararları istikametinde ilerlediği ve belediyenin bu konuda kişisel ya da idari bir tasarrufunun bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, mahkemenin ilk etapta Kübra Bayhan'ın uzun yıllar yaşayacağı varsayımıyla bakım ve destek tazminatına hükmettiği, ancak Kübra Bayhan'ın dava kesinleşmeden yaşamını yitirmesi nedeniyle üst mahkemenin tazminat miktarında indirime gittiği anlatıldı. Bu nedenle oluşan farkın geri tahsil edilmesinin belediyenin tercihi değil, kesinleşen yargı kararlarının uygulanmasından kaynaklanan yasal bir zorunluluk olduğu vurgulanan açıklamada, hiçbir kamu kurumunun kesinleşmiş bir mahkeme kararını uygulamama yetkisinin bulunmadığı belirtilerek, aileye zorluk çıkarmak yerine kanunun verdiği yetkiler çerçevesinde en uygun ödeme ve taksitlendirme imkanlarının sunulduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı