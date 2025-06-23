Niğde'de Gönüllü İtfaiyeciler Sertifikalarını Aldı

Niğde'de Gönüllü İtfaiyeciler Sertifikalarını Aldı
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Niğde Belediyesi, 'Gönüllü İtfaiyecilik' projesi kapsamında 11 İHH gönüllüsüne sertifikalarını verdi. Gönüllü itfaiyeciler, afet durumlarında profesyonel ekiplerle koordineli çalışacak.

Niğde'de sertifikalarını alan gönüllü itfaiyeciler, yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacak.

Niğde Belediyesi, toplumun afetlere karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamak amacıyla örnek bir uygulamaya imza attı.

Gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülen "Gönüllü İtfaiyecilik" projesi kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Vakfı gönüllüsü 11 kişi, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Belediyede düzenlenen sertifika töreninde konuşan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, gönüllülüğün toplumun en büyük gücü olduğunu ifade etti.

Gönüllü itfaiyecilerin ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyacak yetkinliğe sahip kişiler olduklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Gönüllü olarak belediyemize başvurup itfaiyecilik eğitimlerini tamamlayan 11 İHH gönüllüsüne, 'Gönüllü İtfaiye' unvanını kazandıran belgelerini takdim ettik. Bu kardeşlerimiz artık aldıkları eğitim sayesinde, afet ve yangın gibi acil durumlarda profesyonel ekiplerimize destek olacak, can ve mal güvenliği için sahada aktif rol üstleneceklerdir. Bugün sertifikalarını alan 11 gönüllümüz, ihtiyaç duyulduğunda ellerini taşın altına koyacak yetkinliğe sahip kişiler olarak görev alacaklar. Gönüllülük ruhunu yaşatan bu arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum. Onların bu özverili çalışması, başka vatandaşlarımızı da gönüllü olarak hizmet etmeye teşvik edecektir. Gönüllü itfaiyeciler, Niğde'de meydana gelebilecek yangın, sel, deprem gibi afetlerde profesyonel ekiplerle koordineli bir şekilde çalışacaklar."

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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