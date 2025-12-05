Niğde Belediyesi Tarihe Geçti: Michelin ödülü ve borçsuz oluşuyla Türkiye'de ilk!

MICHELIN ÖDÜLLÜ TEK BELEDİYE: "TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Başkan Emrah Özdemir, Niğde Belediyesi'nin dünya gastronomisinde büyük prestije sahip Michelin Guide tarafından ödüllendirildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'de ilk defa bir belediye olarak Michelin Guide ödülü aldık."

Özdemir, Türkiye genelinde bu ödülü alan 39 restoran arasında Niğde Belediyesi'ne ait işletmenin de bulunmasının kente yeni bir vizyon kazandırdığını söyledi.

"Türkiye'de Michelin Guide ödülü almış 39 restorandan birisi Niğde Belediyesi'ne ait" diyerek gastronomi turizmine yapılan yatırımların devam edeceğini belirtti.

"2025'TE BORCU OLMAYAN TEK BELEDİYEYİZ"

Niğde Belediyesi'nin mali disiplin konusunda Türkiye'ye örnek olduğunu vurgulayan Başkan Özdemir,

"Niğde Belediyesi olarak 2025 yılında hiç borcumuz yok, Türkiye'de böyle bir belediye yok" sözleriyle dikkat çekti.

Mali disiplini güçlendirmek adına kiralık araç uygulamasını tamamen kaldırdıklarını belirten Özdemir:

"Niğde Belediyesi olarak kiralık araçlara son verdik. Şu an Niğde Belediyesi'nde hiç kiralık araç yok" dedi.

Belediyeciliği "bir görev değil, yaşamdan bir parça" olarak gördüğünü ifade eden Özdemir, sosyal ve altyapı belediyeciliğini birlikte yürüttüklerini de ekledi.

TURİZM, GENÇLİK VE ŞEHİR VİZYONU: "NİĞDE SADECE BİR EMEKLİ ŞEHRİ DEĞİL"

Niğde'nin köklü tarihine vurgu yapan Özdemir,

"Niğde, geçmişi on binlerce yıl önceye dayanan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir" dedi.

Şehrin merkezine modern bir turizm merkezi inşa ettiklerini belirten Özdemir, Niğde'nin turizm potansiyelini artırmayı hedeflediklerini söyledi:

"Niğde şehir merkezine bir turizm merkezi inşa ediyoruz."

Ayrıca gençleri spora teşvik etmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti:

"Gençleri spora teşvik etmeye çalışıyoruz."

Niğde Belediye spor çatısı altında birçok branşın bulunduğunu ifade ederek spor faaliyetlerini genişlettiklerini söyledi.