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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, üzerinde yaşadıkları toprakların vatan kılınmasının şehitler ve gazilerin emsalsiz fedakarlıklarının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Türk milletinin "Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz" inancıyla vatan savunmasına koştuğunu vurgulayan Özdemir, milli varlığın ve bağımsızlığın en büyük teminatı olduklarını belirtti.

Kahramanlık destanlarının geçmişin ve geleceğin en güçlü dayanağı olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük görev, gazilerimizin canları pahasına savunduğu bu kutsal vatanı korumak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek ülkemizi her alanda daha da ileriye taşımaktır. Onların gösterdiği cesaret, yarınlarımızın teminatı olan gençlerimize daima rehberlik edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kıymetli gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyor, 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA
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