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Başkan Özdemir'den Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, köklü tarihi, üstün disiplin anlayışı ve vatan sevgisiyle milletin huzur ve güvenliğinin en büyük teminatlarından biri olan Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Jandarma Teşkilatının devletin bekası, milletin birliği ve beraberliği için mesai mefhumu gözetmediğini belirten Özdemir, terörle mücadeleden asayişe, trafik güvenliğinden afet anındaki yardımlara kadar her alanda göğsü kabarttığını vurguladı.

Özdemir, jandarmanın çağın getirdiği teknolojik donanımlarla sürekli kendini geliştirdiğini aktardı.

Jandarmanın Anadolu'nun her köşesinde devletin şefkatli yüzünü temsil ettiğini vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizler de Niğde'mizde huzur içinde yaşıyorsak, bunu vatanı uğruna kendi canını hiçe sayan bu kahraman teşkilatın değerli mensuplarına borçluyuz. Jandarmamızın her bir ferdi, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin dört bir yanında ve ilimizde büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm jandarma personeline görevlerinde üstün başarılar, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum. Jandarma Teşkilatımızın 187. yaşı kutlu olsun."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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