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Niğde'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı

Niğde'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
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Niğde Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 'Mahallemde Bayram Var' etkinliği düzenledi. Etkinlikler, çeşitli mahallelerde palyaçolar ve yarışmalarla kutlandı.

Niğde Belediyesince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Mahallemde Bayram Var" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Efendibey, İlhanlı, Selçuk ve Aşağı Kayabaşı mahallelerinde düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, palyaçolar, masal kahramanları gösterileri ve yarışmalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, etkinlik boyunca çocuklarla bir araya geldiklerini belirtti.

Özdemir, "Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu özel günü gözlerindeki ışıltı ve yüzlerindeki tebessümle kutladık. Çocuklarımızın bayramı coşkuyla yaşaması için mahallelerimizi gezdik. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
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