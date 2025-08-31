Niğde'de 6. Off-Road Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Niğde'de 6. Off-Road Etkinlikleri Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, 41 araç ve 82 pilot 1200 metrelik zorlu pistte mücadele etti. Dereceye giren yarışçılara ödüller verildi.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri" yapıldı.

Pilotlar, 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1200 metrelik pistte bulunan çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

41 araç ve 82 pilotun yarıştığı etkinlik sonunda dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Spor
Şanlıurfa'da şantiye savaş alanına döndü!

Şantiye savaş alanına döndü! Birbirlerine hiç acımadılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Dursun Özbek'in başını yaktı! On binlerce kişi istifa çağırıyor

Kerem Aktürkoğlu başını yaktı! Dursun Özbek'i kahreden olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.