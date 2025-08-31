Niğde'de 6. Off-Road Etkinlikleri Gerçekleştirildi

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenen "6. Off-Road Etkinlikleri" yapıldı.

Pilotlar, 5 kategoride gerçekleştirilen yarışlarda 1200 metrelik pistte bulunan çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan araçlar, iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

41 araç ve 82 pilotun yarıştığı etkinlik sonunda dereceye giren yarışçılara ödülleri verildi.