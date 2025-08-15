Niğde Belediyesi'nden Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi

Niğde Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline yönelik temel ilk yardım eğitimi düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, olası iş kazalarında erken ve doğru müdahalelerin yapılabilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitim, Sağlıklı Hayat Merkezi Eğitim Salonu'nda yapıldı.

Personele, hasta ve yaralının değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma, sıcak çarpması, kırık, çıkık, burkulma, bilinç bozukluğu, zehirlenme, hayvan ısırıkları, yabancı cisim kaçmaları ve boğulma gibi durumlarda uygulanacak ilk yardım teknikleri ile hasta ve yaralı taşıma eğitimleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Personelimizin her anlamda bilinçlenmesini ve donanımını önemsiyoruz. İş kazaları veya acil sağlık durumlarda hızlı ve bilinçli müdahalenin hayat kurtardığının bilincindeyiz. Bu nedenle ilk yardım eğitimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.