Niğde'de "Minderli Sinema Günleri" tamamlandı

Niğde'de 'Minderli Sinema Günleri' tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliği "İşte Babam" filmiyle sona erdi.

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliği "İşte Babam" filmiyle sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı filmler sinemaseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, pandemi döneminde başlattıkları etkinliğe bu yıl da yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Farklı türde filmleri gösterime sunduklarını dile getiren Özdemir, "Meydanı dolduran, etkinliklerimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Minderli sinema günleri tamamlandı ancak kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Yaz akşamlarını daha renkli hale getirmek, hemşehrilerimizi kültürle, sanatla buluşturmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Kültür Sanat
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasına verdiği sözü tuttu

Ferdi Zeyrek'in kızı babasına verdiği sözü tuttu! İşte kazandığı okul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.