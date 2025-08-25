Niğde'de 'Minderli Sinema Günleri' tamamlandı

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliği "İşte Babam" filmiyle sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, farklı filmler sinemaseverlerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, pandemi döneminde başlattıkları etkinliğe bu yıl da yoğun ilgi olduğunu belirtti.

Farklı türde filmleri gösterime sunduklarını dile getiren Özdemir, "Meydanı dolduran, etkinliklerimize katılım sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Minderli sinema günleri tamamlandı ancak kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Yaz akşamlarını daha renkli hale getirmek, hemşehrilerimizi kültürle, sanatla buluşturmak için çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.