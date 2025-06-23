Niğde Belediyesi Yaz Aylarında Haşere Mücadelesine Hız Verdi

Niğde Belediyesi Yaz Aylarında Haşere Mücadelesine Hız Verdi
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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaz aylarında artan kene, sinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışmalarını hızlandırdıklarını duyurdu. Uzman ekipler, özellikle kene popülasyonunun yoğun olduğu alanlarda düzenli ilaçlama yapıyor.

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren kene, sinek ve diğer haşerelerle mücadele çalışmalarını hızlandırdı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir yaz geçirmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

Özellikle kene gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilecek haşerelere karşı mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirten Özdemir, "Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki uzman ekiplerimiz, belirlenen program dahilinde düzenli olarak ilaçlama çalışmalarını gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

İlaçlama çalışmalarının özellikle kene popülasyonunun yoğun olduğu alanlara yönelik yapıldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Niğde'nin gözde rekreasyon alanlarından Mandilmos Mesire Alanı, doğa ile iç içe vakit geçirme imkanı sunan Gebere Barajı Mesire Alanı ve şehrin akciğeri konumundaki Atatürk Kent Ormanı gibi vatandaşların yoğun olarak kullandığı yeşil alanlar titizlikle ilaçlanıyor. Mesire ve ormanlık alanların yanı sıra, şehir içerisindeki parklar, bahçeler de düzenli olarak ilaçlama programına dahil ediliyor. Ayrıca çöp konteynerleri sinek ve haşere üremesini engellemek amacıyla dezenfekte ediliyor."

Kaynak: AA / Hamza Tav - Güncel
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Yorumlar (1)

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