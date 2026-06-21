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Niğde Belediye Başkanı'ndan Babalar Günü Mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, Babalar Günü'nü en kalbi duygularla kutladığını ifade etti.

Babaların sadece ailenin direği olmadığını vurgulayan Özdemir, evlatlarını geleceğe sevgiyle hazırlayan en büyük rehber olduğunu belirtti.

Özdemir, babaların sabır ve fedakarlığın sarsılmaz kalesi olduğunu kaydetti.

Babaların hayata tutunmayı, dürüstlüğü, sorumluluğu ve dik durmayı öğreten kıymetli yol göstericiler olduğunu ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen en büyük görev, ömrünü bizlere vakfeden babalarımızı yalnızca yılın bir gününde değil, hayatımızın her anında başımızın tacı etmek, onlara hak ettikleri sevgi ve saygıyı yaşarken en derin şekilde hissettirmektir. Evlatlarını bu mukaddes vatan uğruna feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin kıymetli babaları başta olmak üzere, ailesinin koruyucusu, kollayıcısı ve en büyük dayanağı olan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür sürmelerini temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
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