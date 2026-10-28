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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, bugünün tarihin şan ve şerefle dolu en kıymetli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet'in 103. kuruluş yıl dönümüne erişmenin haklı gururunu, onurunu ve coşkusunu yaşadıklarını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"29 Ekim 1923 Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 7'den 70'e omuz omuza vererek kazandığı eşsiz istiklal mücadelesini Cumhuriyet'le taçlandırdığı gündür. Sadece bir yönetim biçimi değil, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet ve hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin en büyük güvencesi olan Cumhuriyetimiz, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin yetişeceği aydınlık geleceğimizin de sönmez meşalesidir. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum."

Kaynak: AA
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