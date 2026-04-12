Niğde'de Nevruz Bayramı dolayısıyla konser ve gösteriler düzenlendi
Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, Türk musikisi konseri ve uluslararası öğrencilerin kültürel performanslarıyla renklendi. Etkinlikte Kazakistan müzikleri ve dans gösterileri de yapıldı.
Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk musikisi konseri verildi.
Etkinlikte sahne alan Sarıbel Müzik Topluluğu, çeşitli eserlerden oluşan dinleti sundu.
Kazakistan müziklerinin seslendirildiği etkinlikte, dans gösterileri gerçekleştirildi.
Uluslararası öğrenciler de sahne alarak kendi kültürlerine özgü performanslar sergiledi.
Etkinliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Demircan