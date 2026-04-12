Niğde'de Nevruz Bayramı dolayısıyla konser ve gösteriler düzenlendi

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinlikleri, Türk musikisi konseri ve uluslararası öğrencilerin kültürel performanslarıyla renklendi. Etkinlikte Kazakistan müzikleri ve dans gösterileri de yapıldı.

Niğde'de, Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında konser ve gösteriler düzenlendi.

Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Türk musikisi konseri verildi.

Etkinlikte sahne alan Sarıbel Müzik Topluluğu, çeşitli eserlerden oluşan dinleti sundu.

Kazakistan müziklerinin seslendirildiği etkinlikte, dans gösterileri gerçekleştirildi.

Uluslararası öğrenciler de sahne alarak kendi kültürlerine özgü performanslar sergiledi.

Etkinliğe, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu

İslamabad'da 21 saatlik tarihi zirve! ABD ve İran kararını duyurdu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Boğazı kesilerek öldürülen kadının katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor

Katili müstakbel damadı çıktı! İtirafları kan donduruyor
Hakan Çalhanoğlu, futbolu bırakmasının ardından yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum

Futbolu bırakınca yeni mesleğini açıkladı: Şimdiden çalışıyorum
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın'dan istifa çağrılarına cevap

Taraftar kendisine ateş püskürürken verdiği tek cevapla noktayı koydu
Ünlülerin uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Merakla bekledikleri sonuçlar çıktı
Irak'ta yeni cumhurbaşkanı Nizar Amedi oldu

Seçimler tamamlandı! Komşuya Kürt cumhurbaşkanı
Uganda'nın dosyası kabarık generali Meloni'ye de evlilik teklif etmiş

Eski defterler açıldı: Başbakan'a 100 inekle evlilik teklif etmişti