Gana Uyruklu Dağcı Nicholas Ackah'ın Cenazesi Niğde'de Defnedildi

NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ölü olarak bulunan Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah'ın (27) cenazesi, Niğde 'de toprağa verildi.

19 Mayıs'ta ilçedeki Aladağlar'ın Karayalak Vadisi'nde dağcılar tarafından Gana uyruklu dağcı Nicholas Ackah'ın cansız bedeni bulundu. Vücudunda herhangi bir delici, kesici alet izine rastlanmayan Ackah'ın, donarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Dağcının cansız bedeni Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ancak geçen sürede, ailesi ve Türkiye'deki Gana hükümetinin resmi kurumlarından Nicholas Ackah'ın cenazesinin alınması yönünde herhangi bir başvuru yapılmadı. Diplomatik süreçlerin sonuçsuz kalması nedeniyle Niğde Cumhuriyet Savcılığı cenazenin defin işlemleri için karar aldı. Karara göre, Ackah'ın cenazesi Niğde Belediyesi tarafından sahipsizler mezarlığına defnedildi.