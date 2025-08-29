Niğde'de Yeni Kütüphane ve Kadın Yaşam Merkezi Açıldı

Niğde Belediyesi tarafından inşa ettirilen Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezinin açılışı törenle yapıldı.

Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlhanlı Mahallesi'ndeki açılışta, Yaşar Kaplan'ı hayattayken Almanya'da ziyaret ettiğini söyledi.

Niğde'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ve bu tür tesislerin önemli olduğunu dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Almanya'da tek bir tedavi türü kalmıştı, onun bitmesini ve ondan sonra dönmeyi planlıyordu. Fakat 7 Ocak 2023'te vefat etti. Şimdi geride gençlerimizin mutlaka görmesi, okuması gereken güzel eserleri kaldı. Konusu ve içeriği ne olursa olsun unutun ama sade Türkçesi için okuyun diyebilirim. Üniversite yıllarımızda bizi etkileyen bir romanı vardı, 'Sıfır Üç Depremleri'. Onu da gençlere tavsiye ederim. Bir dönemin siyasi, düşünce ve mücadele hayatını anlatan çok önemli bir eserdir. Vefa önemli bir şey. Geçmişimizi, geçmişimizin önemli işaret noktalarını, işaret taşlarını tespit etmemiz lazım. Bir mücadeleyi, faaliyeti, çalışmayı kendisiyle başlatan insanların mücadelesi kendisiyle biter. Bu yapılan tesisin gençlerimiz ve kadınlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Niğde Valisi Cahit Çelik de kütüphane ve kadın yaşam merkezinin şehrin geleceğine ışık tutacağını ifade etti.

Kütüphanelerin sadece birer yapı olmadığını belirten Çelik, "Geleceğe bırakılan güçlü bir miras, değerli hizmetlerdir. Şehirler, sadece yolları ve binalarıyla değil, ilim, kültür ve sosyal hayatı besleyen kurumlarıyla gelişir. Yaşar Kaplan Kütüphanesi gençlerimize bilgiye ulaşmanın kapılarını ardına kadar açacak, araştırmanın, öğrenmenin ve üretmenin mekanı olacaktır. Diğer taraftan Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi, kadınlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki etkinliklerine ev sahipliği yaparak toplumumuzun en kıymetli güçlerinden biri olan kadınlarımızı daha da güçlü kılacaktır." dedi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir de Yaşar Kaplan Kütüphanesinin kente kazandırdıkları beşinci kütüphane olduğunu söyledi.

Bu eserleri kente kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Özdemir, "İçinde bulunduğumuz tesiste, Yaşar Kaplan Kütüphanesi ve Doktor Müzeyyen Toker Kadın Yaşam Merkezi olacak. İki isim de çok önemli. Kütüphanemizin bizim için bir önemi daha var. İlhanlı ve Nar mahallelerimiz gençlerimizin en çok olduğu bölge. Göreve geldiğim 2019'dan bugüne kütüphanelere önem veriyorum. İnşallah kütüphanemiz 7'den 70'e tüm Niğde'mize hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.