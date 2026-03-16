Haberler

Niğde'de alınan 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi, şehir içi ulaşımı için aldığı 3 elektrikli otobüsü ücretsiz hizmete sundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu projeyle şehrin modern ve çevreci bir geleceğe adım attığını belirtti.

Niğde Belediyesinin şehir içi ulaşımda kullanılmak üzere aldığı 3 elektrikli otobüs ücretsiz hizmete başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla hizmete alınan 3 elektrikli otobüsle Derbent Kavşağı ile İmam Hatip Meydanı arasında ücretsiz yolcu taşınmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, projenin şehre değer katacağını ifade etti.

Yeni otobüslerin Niğdelilere hayırlı olmasını dileyen Özdemir, "Niğde'mizi modern, çevreci ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi elektrikli otobüslerimizi bugün itibarıyla hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şehrimizin trafiğine nefes aldıracak, doğa dostu elektrikli otobüslerimizle vatandaşlarımıza ücretsiz, konforlu ve güvenli bir ulaşım imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

