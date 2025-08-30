Niğde'de 6. Off-Road Etkinliği Başlıyor

Niğde'de 6. Off-Road Etkinliği Başlıyor
Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek olan 6. Off-Road Etkinliği, bu hafta sonu adrenalin dolu anlara ev sahipliği yapacak. Etkinlik kamp ateşiyle başlayacak ve araç yarışıyla devam edecek.

Niğde Belediyesi ve Niğde Off-Road Kulübü işbirliğinde hafta sonu "6. Off-Road Etkinliği" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 21.00'de Niğde Evleri Niğde Off-Road Kulübü pist alanında başlayacak etkinlikler kapsamında kamp ateşi yakılacak.

Pazar günü saat 10.00'da başlayacak araç yarışlarında ise sürücüler, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda mücadele edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin bu etkinliklerde Türkiye'de önemli bir merkez haline geldiğini belirtti.

Bu yıl etkinliğin 6'ncısını düzenleyeceklerini kaydeden Özdemir, "Etkinliklerde hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz, adrenalin ve heyecan dolu anlara şahitlik edecek. Tüm vatandaşlarımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Ayrıca işbirliği ve katkılarından dolayı Niğde Off-Road Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Niğde'de geleneksel hale gelen etkinliklerin, sadece yarış tutkunlarına değil, tüm vatandaşlara eğlenceli ve unutulmaz bir hafta sonu yaşatacak." ifadelerini kullandı.

