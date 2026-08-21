Haberler

Niğde'de Akıllı Şehir Hedefi İçin Dijital İkiz Çalışması Başlatıldı

Niğde'de Akıllı Şehir Hedefi İçin Dijital İkiz Çalışması Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin dijital altyapısını güçlendirmek ve akıllı şehir hedeflerine ulaşmak amacıyla veri toplama çalışması başlatıldı.

Niğde Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin dijital altyapısını güçlendirmek ve akıllı şehir hedeflerine ulaşmak amacıyla veri toplama çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022 ve 2024 yıllarında yapılan haritalama çalışmalarının devamı niteliğindeki güncellemeyle son teknoloji LiDAR donanımlı araçlar, kent merkezinde tarama faaliyetlerine başladı.

Özel donanımlı tarama araçlarının üzerine yerleştirilen sensörler, seyir halindeyken çevreye saniyede yüz binlerce lazer ışını gönderiyor.

Bu ışınların binalara, ağaçlara, elektrik direklerine veya yollara çarpıp sensöre geri dönme süresi anlık olarak hesaplanarak çevrenin üç boyutlu nokta bulutu haritası oluşturuluyor.

Sistem, eş zamanlı olarak yüksek çözünürlükle kaydedilen 360 derecelik panoramik fotoğraflarla birleştirildiğinde Niğde'nin dijital ikizinin ortaya çıkması planlanıyor.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçmaya çalıştığı araç İdris Naim Şahin'e tahsisli çıktı

Kaçmaya çalıştığı araç, eski içişleri bakanı adına tahsisli çıktı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rolünden çıkamamış gibi! Kurtlar Vadisi oyuncusundan trafikte yakışıksız hareketler

Kurtlar Vadisi oyuncusundan yakışıksız hareketler
Ceyda Yakova'nın öldüğü motosiklet kazasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Son sözleri yürek burktu

Ceyda Yakova'nın öldüğü kazada yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Transferde son dakika! Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber

Galatasaray istiyordu! Son dakika haberini verdiler

Japonya'da oyun salonunu kundaklayarak 5 kişinin ölümüne neden olan mahkum idam edildi

Oyun salonunu kundaklayıp 5 kişinin ölümüne neden olmuştu: İdam edildi
17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor

17 yıl sonra geri dönüyor! Yasemin Ergene’den sıkı spor
Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler

Yer: İzmir! Güpegündüz çatıda ilişkiye girdiler
Sıkı durun geliyor! Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı

Galatasaray Batrakov'un ardından bir bomba daha patlattı