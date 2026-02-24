Haberler

Niğde Belediyesi'nden İftar Programı

Niğde Belediyesi, vatandaşlara yönelik iftar programı düzenledi. Nar Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim okundu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, her salı ve perşembe günü belediye düğün salonlarında iftar vereceklerini belirtti. Özdemir, ayrıca Niğde Belediyesi aracılığıyla Gazze'deki bin Müslüman kardeşe iftar verdiklerini ifade etti.

Nar Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda, ilahi dinletisinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, daha önce şehit aileleriyle birlikte iftar yaptıklarını belirterek, her salı ve perşembe günleri belediyeye ait düğün salonlarında iftar vereceklerini ifade etti.

Özdemir, belediye olarak en güzel iftarı Gazze'de verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Filistin ve Gazze'de bin Müslüman kardeşimize Niğde Belediyesi aracılığıyla iftar veriyoruz. Bu her gün olacak. Toplamda 30 bin Gazzeliye iftarı sizler ve Niğde adına veriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bu ramazan ayı başta Filistin ve Gazze olmak üzere tüm Müslüman coğrafyasına huzur getirsin. Akan kan dursun, çocuklarla huzur içerisinde gülücüklerle büyüsün istiyoruz. İnşallah ramazan ayı da bu şekilde geçer ve hep birlikte Ramazan Bayramı'na kavuşuruz. Daha nice ramazanlarda Allah sizlerle buluşmayı nasip etsin. Hep birlikte güzel iftarlar yapalım."

Kaynak: AA / Ahmet Demircan
