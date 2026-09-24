Niğde Belediyesi, çevre illerdeki şap ihbarları üzerine hayvan pazarını dezenfekte etti

Niğde Belediyesi, çevre il ve ilçelerde artan şap hastalığı ihbarları üzerine canlı hayvan pazarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler olası salgın riskine karşı hayvan pazarının tamamını hayvan sağlığına zarar vermeyen özel ilaçlarla dezenfekte etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, çevre illerde son haftalarda şap hastalığı ihbarlarının arttığını belirtti.

Özdemir, hastalığın kente sıçramasını önlemek ve hayvan ticaretinin sağlıklı ortamda sürdürülmesini sağlamak amacıyla denetim ve dezenfeksiyon işlemlerini sıklaştırdıklarını ifade etti.

Gerekli önlemleri aldıklarını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Son haftalarda çevre illerde şap hastalığıyla alakalı ihbarların yoğunlaştığını ve bazı yerlerde pazar kapatma süreçlerinin yaşandığını yakından takip ediyoruz. Bu virüsün şehrimize sıçramasını engellemek ve ticaretin sağlıklı bir ortamda sürmesini sağlamak adına ekiplerimiz denetim ve dezenfeksiyon işlemlerini sıklaştırmıştır. Hemşehrilerimizin ve dışarıdan gelen üreticilerimizin içi rahat olsun. Hayvanlarım hastalık kapar mı endişesine kapılmadan, güvenle pazarımıza gelebilirler. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece hayvan pazarımız açık kalacak ve dezenfeksiyon ilaçlamalarımız aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA