Minderli Sinema Günleri'nde 'Sessiz Çığlık' Belgeseli

Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen "Minderli Sinema Günleri" etkinliğinde "Sessiz Çığlık" belgeseli gösterime sunuldu.

İsrail'in Filistin'e yönelik soykırımına dikkati çekmek amacıyla Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda gösterime sunulan belgeseli protokol üyeleri ve vatandaşlar izledi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sinema günleri etkinliğinde Gazze'yi unutmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'i unutmadığımızı, zalimin zulmüne karşı sessiz kalmadığımızı sivil toplum örgütlerimizle bir kez daha göstermek istedik. Bu zalim İsrail, katil İsrail çok büyük bir zulüm gerçekleştiriyor. Bunu da maalesef bütün dünyanın gözünün önünde gerçekleştiriyor. Bizler karınca misali elimizden geldiği kadar en azından onların karşısında dimdik durduğumuzu göstermek istiyoruz. Elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. Bu zalim İsrail'e bunun hesabı bir gün mutlaka sorulacak. Bu tür organizasyonlar, bu tür birliktelikler unutmadığımızı, Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterecek organizasyonlardan bir tanesi."

Vatandaşlar belgeselin ardından ellerindeki balonları ilahi eşliğinde gökyüzüne bıraktı.