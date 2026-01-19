Haberler

Niğde'de "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

Niğde'de 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması'nın ödül töreni yapıldı
Güncelleme:
Niğde Belediyesi tarafından düzenlenen 'Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, katılımcıların projelerine olan ilgisinden memnuniyetini dile getirerek, yarışmanın devam edeceğini açıkladı.

Niğde Belediyesince düzenlenen "Fikrini Paylaş, Şehrine Değer Kat Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Belediye Mesclis Salonu'nda düzenlenen törenin açılışında konuşan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yarışmaya kentin farklı kesimlerinden katılım olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Özdemir, yarışmanın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, devamının geleceğini belirtti.

Belediyede çalışan personelinde de proje ürettiklerini dile getiren Özdemir, "Niğde'de yaşayan herkesin bir gün kendini belediye başkanı olarak hayal edip bu şehirle ilgili neyi görmek istiyorsa, ne eksiklik görüyorsa fikrin bizlerle paylaşmasını istemiştik. 185 projeyle 136 vatandaşımız katılmış. İlk olmasına rağmen çok da güzel. 40 personelimiz toplamda 133 bireysel projeyle 22 grup olarak proje sunmuşlar. İnanıyorum ki önümüzdeki yılda başlayan başvurularda çok daha fazla sayı olacak. Sonuçta bu şehir hepimizin." diye konuştu.

Özdemir, konuşmasının ardından derece girenlere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
500

