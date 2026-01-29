TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Niğde kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Niğde kura çekimi, 29 Ocak 2026 Çarşamba günü gerçekleştirildi. Saat 11.00'de Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde yapılan çekimle hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Niğde kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Kura sonucunda 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. TOKİ Niğde kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesinde (www.toki.gov.tr) ilan edilecek. Ayrıca sonuçlar e-Devlet sistemine yüklenerek vatandaşların hızlı ve güvenli bir şekilde hak sahipliği durumlarını öğrenmesi sağlanacak.

Hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak konut haklarını kontrol edebilecek.

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Niğde kura sonuçlarını öğrenmek için iki yöntem mevcut:

Resmi TOKİ Sitesi Üzerinden:

Noter onayı sonrası tüm asil ve yedek hak sahipleri listesi www.toki.gov.tr adresinde yayınlanacak.

e-Devlet Üzerinden:

e-Devlet portalına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılabilir. Böylece hak sahipleri, hangi konut türüne sahip olduklarını ve yedek listede olup olmadıklarını aynı gün içinde öğrenebilecek.

Bu sistem, hak sahiplerinin uzun süre beklemeden sonuçları takip edebilmesini sağlıyor.

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

TOKİ Niğde konut projesinde kura çekimi sonrası hak sahipleri, 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek listede yer alacak.

1+1 konutlar için asil ve yedek hak sahipleri belirlenmiştir.

65 m² 2+1 konutlar ve 80 m² 2+1 konutlar için de asil ve yedek listeler hazır.

Liste, noter onayı ile kesinleşecek ve hem TOKİ web sitesi hem de e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bu sayede vatandaşlar, konut haklarının kesin durumunu güvenli bir şekilde görüntüleyebilecek.

NİĞDE'DE HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

TOKİ Niğde kapsamında toplam 2 bin 604 konut inşa edilecek. Konutlar, Merkez, Altunhisar, Bor, Çamardı ve Çiftlik ilçelerinde dağıtılıyor. İlçe bazlı konut sayıları ise şöyle:

Merkez: 1.140

Merkez Aktaş: 73

Merkez Edikli: 50

Merkez Hacıabdullah: 79

Merkez Karaatlı: 60

Merkez Yeşilgölcük: 60

Altunhisar: 200

Altunhisar Keçikalesi: 63

Bor: 300

Bor Bahçeli: 94

Bor Çukurkuyu: 94

Bor Kemerhisar: 63

Çamardı: 94

Çiftlik: 108

Çiftlik Divarlı: 126

Bu dağılım, Niğde genelinde konut ihtiyacını karşılamak ve dar ile orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmasını sağlamak amacıyla planlandı.

NİĞDE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

TOKİ Niğde konut fiyatları, dar ve orta gelirli vatandaşların ödeme gücü dikkate alınarak belirlendi. Konutlar, %10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçenekleri ile satışa sunuluyor.

Konut Tipi ve Fiyatlar:

1+1 konutlar: 1 milyon 800 bin TL

65 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 200 bin TL

80 m² 2+1 konutlar: 2 milyon 650 bin TL

Aylık Taksit Tutarları:

1+1 konutlar: 6.750 TL

65 m² 2+1 konutlar: 8.250 TL

80 m² 2+1 konutlar: 9.938 TL

Bu ödeme planları, vatandaşların uzun vadede ev sahibi olabilmesine imkan tanıyor ve sosyal konut projesinin amacına uygun şekilde uygulanıyor.