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Niğde Belediye Başkanı Özdemir'den 2026-2027 eğitim-öğretim yılı mesajı

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Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdemir, mesajında, okullarına kavuşan öğrencilerin ve öğretmenlerin yeni dönem heyecanını paylaştığını belirtti.

Yeni eğitim-öğretim yılının Niğde ve Türkiye için hayırlı olmasını dileyen Özdemir, eğitimin toplumların gelişmesindeki önemine dikkati çekti.

Güçlü bir Türkiye'nin temellerin okul sınıflarında atıldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Bizler için asıl mesele, gençlerimizin yalnızca akademik bilgiyle donatılması değil, milli ve manevi değerlerine bağlı, dünyayı okuyabilen, erdemli ve vizyon sahibi bireyler olarak yetişmesidir. Bu yolda en büyük yükü omuzlayan, aydınlanma meşalemizi taşıyan saygıdeğer öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. 2026-2027 eğitim-öğretim yılının idareciler, öğretmenler, veliler ve öğrenciler için sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum."

Kaynak: AA
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