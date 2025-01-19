AK Parti Niğde Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi Gerçekleştirildi
Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Niğde Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'nde İbrahim Göktuğ Giray, Niğde İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçildi. Kongrede AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, önceki yönetime teşekkür etti.
Ak Parti Niğde Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede konuşan AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, kongrenin hayırlı olmasını dileyerek, önceki yönetime teşekkür etti.
Kongrede Niğde İl Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen İbrahim Göktuğ Giray, destek verenlere teşekkür etti.
Kongreye, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Ayten Aydın, AK Parti Gençlik Kolları MKYK Üyesi Mustafa Yıldız, ilçe belediye başkanları, kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.