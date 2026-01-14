Haberler

Niğde Belediyesi personeline sanal kumar farkındalık eğitimi verildi

Niğde Belediyesi personeline sanal kumar farkındalık eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Belediyesi, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından personeline sanal kumar bağımlılığı hakkında eğitim düzenledi. Eğitimde bağımlılık kavramı, risk faktörleri ve korunma yolları anlatıldı.

Niğde Belediyesi personeline, Yeşilay Danışmanlık Merkezi tarafından sanal kumar farkındalık eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen eğitimde bağımlılık ve sanal kumar anlatıldı.

Sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar, bağımlılık kavramı ve döngüsünü anlatan sunum gerçekleştirdi.

Ayrıca bağımlılık sürecindeki risk faktörleri, erken uyarı işaretleri ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi
Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil

Evli kadının mesajı olay oldu: Kocamı aldatmadım ama çocuk ondan değil