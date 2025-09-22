Kadın Davulcu Ayşe Ezer, Mehter Takımında Fark Yaratarak Geleneksel Mirası Yaşatıyor

Niğde Belediyesi Mehter Takımı'nda yer alan tek kadın davulcu Ayşe Ezer, çaldığı davulla ilgiyi üstüne çekiyor.

Belediyede 2023'te açılan kursa katılan Ezer, başarılı performansının ardından 2024'te mehter takımına dahil edildi.

20 kişilik ekipte tek kadın olarak yer alan Ezer, aldığı sorumluluk ve gösterdiği performansla takım arkadaşlarının da takdirini kazandı.

Mehteran takımında çocukluk hayali olan davul çalan Ezer, böylece bir yandan kültürel mirası yaşatırken bir yandan da kadınların sanatta ve geleneksel topluluklarda daha görünür olabileceğini gösteriyor.

İki çocuk annesi 54 yaşındaki Ayşe Ezer, AA muhabirine, çocukluktan beri davula meraklı olduğunu ve davulculuğun hayali olduğunu söyledi.

Küçükken gittiği düğünlerde arada davul çaldığını anımsatan Ezer, şöyle konuştu:

"Çocukluktan beri mehter takımlarını izlerdim. Güçlü davul sesleri bana hep ayrı bir heyecan katmıştır. Özellikle bayramlarda, resmi törenlerde mehter yürüyüşlerini izlerken içimde tarifsiz bir coşku oluşurdu. Bir gün Niğde Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde davul kursu açıldığını duydum. Önce biraz çekindim çünkü çevremde bu işi yapan kadın yoktu. Kendime 'Eğer bunu istiyorsan yapabilirsin, başarabilirsin.' dedim ve kursa kayıt yaptırdım. Mehtere bu şekilde başladım. Davul çalmak sadece ritim tutmak değil, her vuruşta bir duygu var."

"Davul çalmaktan gurur duyuyorum"

Ayşe Ezer, takımda farklı yaşlardan, mesleklerden pek çok insan olduğunu, bu çeşitliliğin de kendilerine ayrı bir güzellik kattığını söyledi.

Amaçlarını mehteri yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu vurgulayan Ezer, "Benim için davul çalmak hiç de zor değil, kadınların bu konuda cesaretli olmalarını isterim. Ben bu işe başlarken 'Acaba yapabilir miyim?' diye düşündüm ama sevgi ve azim olunca her şey oluyor. Kadınlar olarak her alanda var olmalıyız, davul çalmak da buna dahil. Ben takımda davul çalmaktan, mehterin içinde olmaktan, sevdiğim bir şeyi yapmaktan gurur duyuyorum." diye konuştu.

Mehteran takımına katıldığı ilk günün heyecanını hala yaşadığını vurgulayan Ezer, ekip arkadaşlarıyla iyi anlaştığını dile getirdi.

Birlikte attıkları her adımın, çalıştıkları her ritmin ayrı bir bağ kurmalarına vesile olduğuna dikkati çeken Ezer, "Artık sadece bir müzik grubu değil, bir dostluk topluluğu oluşturduk, aile olduk. Geçmişi yaşatmak, törelerimizin gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza örnek olması güzel. Böyle bir şeyin içinde olmaktan da gurur duyuyorum." dedi.