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Niğde Belediyesi Tiyatrosu, Köy Okullarında Çocuklara Tiyatro Oyunu Sunuyor

Niğde Belediyesi Tiyatrosu, Köy Okullarında Çocuklara Tiyatro Oyunu Sunuyor
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Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, gönüllü oyuncular ile köy okullarındaki öğrencilere geleneksel tiyatro gösterileri sunuyor. 11 okulda 1000'in üzerinde öğrenciye ulaşarak, çocuklara sanatı sevdirmeyi hedefliyorlar.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinde yer alan gönüllü oyuncular, tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy okullarındaki öğrencileri ziyaret ederek "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar" gibi geleneksel oyunları sahneliyor.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla köy okullarındaki öğrencilerin tiyatrodan mahrum kalmamaları amacıyla gönüllülerden oluşan ekip kuruldu.

Şehir tiyatrosundaki oyunculardan oluşan 4 kişilik ekip, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün izniyle köy okullarına giderek öğrencilere geleneksel Türk tiyatrosundan oyunlar sahneliyor.

Belediyenin sağladığı imkanlarla bir haftada 11 okulda 1000'in üzerinde öğrenciye gösteri sunan ekip, öğrencilere sanatı sevdiriyor.

Niğde Belediyesi Şehir Tiyatrosu eğitmeni Ertuğrul Aslan, AA muhabirine, tiyatroya gitme imkanı bulmayan köy okullarındaki öğrenciler için gösteriler düzenlediklerini söyledi.

Gösterilerin 2 ay daha devam edeceğini belirten Aslan, öğrencilere "Hacivat ve Karagöz" ile "Kavuklu ve Pişekar"ı sahnelediklerini anlattı.

Tiyatro görmeyen çocuk kalmaması adına ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Başkanımız sağ olsun bu konuda talimat verdi. Biz de şehir tiyatromuzun üyelerinden gönüllü arkadaşlarımızla başladık. Her şey çok iyi gidiyor, çocuklar çok beğeniyor. Yüzleri sürekli gülüyor ve biz bundan keyif alıyoruz. İnşallah bu hep böyle devam eder. Severek yapıyoruz, onlar da umarım bizi severek izliyor. Şu ana kadar 11 köy okulunu gezdik, 1000'in üzerinde öğrenciye gösteri yaptık. Aynı zamanda kasabalarımızdaki küçük okullarımızı dolaşmaya çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz, keyif alıyoruz. Çocuklar da çok keyif alıyor. Hiç yorulduğumuzu da hissetmiyoruz. Onların bir gülümsemesi bütün yorgunluğumuzu unutturuyor."

"Kendileri küçük, yürekleri kocaman"

Tiyatro oyuncusu Mertcan Özbek de öğrencilerin yüzlerini güldürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Çocukları mutlu ederek hayatlarına dokunmayı hedeflediklerini vurgulayan Özbek, "Onların yüzlerindeki gülümsemeyi görmek bizim için en değerli ücret. Öğrenciler, 'Abi nasıl yapabiliriz bu işi, biz de yapmak istiyoruz, büyüyünce biz de senin gibi olacağız' diye soruyor. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz, anlatıyoruz. Küçükler tabii yolun başındalar. Kendileri küçük, yürekleri kocaman." ifadelerini kullandı.

Oyunculardan Emin Aytekin de "Kent merkezindeki öğrencileri aileleri az çok tiyatroya götürüyor ama köy okullarındaki öğrencilerin bu imkanı olmadığı için mutlu oluyorlar hatta okullardan ayrılırken 'Gitmeyin' diye peşimizden koşuyorlar. Çok mutlu oluyoruz. Ne kadar yorgun, ne kadar derdimiz olsa da hepsini unutuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Kültür Sanat
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