Muratpaşa Haberleri - Muratpaşa Haber - Haberler

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Muratpaşa Haberleri

Muratpaşa haber, Muratpaşa son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Antalya'da silahla belediye şantiyesini basan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Antalya'da silahla belediye şantiyesini basan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

Muratpaşa - 17 Dakika Önce
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi'nde Hayalet Ağlarla Mücadele Edecek Gönüllü Dalış Ekibi Kurdu

Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi'nde Hayalet Ağlarla Mücadele Edecek Gönüllü Dalış Ekibi Kurdu

Muratpaşa - 35 Dakika Önce
İşçi bayramında motosikletle işe giden belediye personellerini ölüm ayırdı

İşçi bayramında motosikletle işe giden belediye personellerini ölüm ayırdı

Muratpaşa - 3 Saat Önce
Bayramı, ölüm günü oldu

Bayramı, ölüm günü oldu

Muratpaşa - 3 Saat Önce
ANTALYA'DA ÇAVUŞOĞLU'NUN BAYRAKLI AFİŞLERİ KALDIRILDI

ANTALYA'DA ÇAVUŞOĞLU'NUN BAYRAKLI AFİŞLERİ KALDIRILDI

Muratpaşa - 3 Saat Önce
Antalya'da Çavuşoğlu'nun Türk bayrağı taşıyan afişleri kaldırıldı

Antalya'da Çavuşoğlu'nun Türk bayrağı taşıyan afişleri kaldırıldı

Muratpaşa - 3 Saat Önce
Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırıldı

Antalya'da Mevlüt Çavuşoğlu'nun bayraklı afişleri kaldırıldı

Muratpaşa - 3 Saat Önce
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muratpaşa - Dün 19:04
CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı

CHP'nin İtirazı Üzerine Mevlüt Çavuşoğlu'nun Propaganda Afişi Kaldırıldı

Muratpaşa - Dün 12:08
Bakan Çavuşoğlu'nun seçim afişine CHP'den itiraz! Kaldırılmasına karar verildi

Bakan Çavuşoğlu'nun seçim afişine CHP'den itiraz! Kaldırılmasına karar verildi

Muratpaşa - Dün 12:07
Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı

Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı

Muratpaşa - Dün 11:08
SPOR VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

SPOR VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

Muratpaşa - Dün 10:56
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Muratpaşa - Dün 10:52
Muratpaşa Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Muratpaşa Güreşleri'nde Orhan Okulu başpehlivan oldu

Muratpaşa - Dün 10:45

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN ÇARPMASIYLA ÖLEN MOTOSİKLETLİ, BELEDİYEDEKİ İŞİNE GİDİYORMUŞ
Antalya'da Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi

Antalya'da Yağlı Pehlivan Güreşleri düzenlendi

Muratpaşa - Dün 09:58
Antalya'da düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi

Antalya'da düzenlenen 5. Yağlı Pehlivan Güreşleri sona erdi

Muratpaşa - Dün 09:52
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da vatandaşlarla bir araya geldi

Muratpaşa - 30.04.2023
Antalya'da baraka yangında küle döndü

Antalya'da baraka yangında küle döndü

Muratpaşa - 29.04.2023
Antalya'da baraka yangında küle döndü

Antalya'da baraka yangında küle döndü

Muratpaşa - 29.04.2023
Antalya'da Yemek Yaparken Çıkan Yangında Barakası Yanan Şenol Kaplan Gözyaşlarına Boğuldu

Antalya'da Yemek Yaparken Çıkan Yangında Barakası Yanan Şenol Kaplan Gözyaşlarına Boğuldu

Muratpaşa - 29.04.2023
Antalya'da baraka yangını: Şenol Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Antalya'da baraka yangını: Şenol Kaplan gözyaşlarına boğuldu

Muratpaşa - 29.04.2023
YEMEK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA BARAKASI YANINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

YEMEK YAPARKEN ÇIKAN YANGINDA BARAKASI YANINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Muratpaşa - 29.04.2023
Tahliye taahhütnamesine itiraz süresini kaçırınca eşyalarını dışarıda buldu

Tahliye taahhütnamesine itiraz süresini kaçırınca eşyalarını dışarıda buldu

Muratpaşa - 29.04.2023
Tahliye taahhütnamesine itiraz süresini kaçırınca eşyalarını dışarıda buldu

Tahliye taahhütnamesine itiraz süresini kaçırınca eşyalarını dışarıda buldu

Muratpaşa - 29.04.2023
Falezlerde manzara keyfinin sonu hastanede bitti

Falezlerde manzara keyfinin sonu hastanede bitti

Muratpaşa - 28.04.2023
MANZARA SEYREDERKEN 20 METRELİK FALEZLERDE DÜŞTÜ

MANZARA SEYREDERKEN 20 METRELİK FALEZLERDE DÜŞTÜ

Muratpaşa - 28.04.2023
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde VAR sistemi kullanılacak

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Güreşleri'nde VAR sistemi kullanılacak

Muratpaşa - 28.04.2023
SPOR Yağlı güreşlerde VAR sistemi, Muratpaşa'yla başlıyor

SPOR Yağlı güreşlerde VAR sistemi, Muratpaşa'yla başlıyor

Muratpaşa - 28.04.2023
Yağlı güreşlerde VAR sistemi, Muratpaşa'yla başlıyor

Yağlı güreşlerde VAR sistemi, Muratpaşa'yla başlıyor

Muratpaşa - 28.04.2023
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İlk Kez VAR Sistemi Uygulanacak

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İlk Kez VAR Sistemi Uygulanacak

Muratpaşa - 28.04.2023
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez VAR sistemi uygulanacak

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez VAR sistemi uygulanacak

Muratpaşa - 28.04.2023
Tarihi mahalledeki yarı ahşap ev alevlere teslim oldu

Tarihi mahalledeki yarı ahşap ev alevlere teslim oldu

Muratpaşa - 28.04.2023
Tarihi mahalledeki ahşap ev alev alev yandı

Tarihi mahalledeki ahşap ev alev alev yandı

Muratpaşa - 28.04.2023
Antalya'nın ilk Türk mahallesinde ev yangını

Antalya'nın ilk Türk mahallesinde ev yangını

Muratpaşa - 28.04.2023
İsmi yüzünden başı dertte! İki kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi de emekli olamıyor

İsmi yüzünden başı dertte! İki kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi de emekli olamıyor

Muratpaşa - 28.04.2023
5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor

5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor

Muratpaşa - 28.04.2023
Kullanılmayan müstakil ev, alev alev yandı

Kullanılmayan müstakil ev, alev alev yandı

Muratpaşa - 27.04.2023
Kullanılmayan müstakil ev, alev alev yandı

Kullanılmayan müstakil ev, alev alev yandı

Muratpaşa - 27.04.2023
Antalya'da sağanak etkili oluyor

Antalya'da sağanak etkili oluyor

Muratpaşa - 27.04.2023
Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu

Muratpaşa - 27.04.2023
AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, esnafları ziyaret etti

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, esnafları ziyaret etti

Muratpaşa - 26.04.2023
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu, Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Davet Etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu, Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Davet Etti

Muratpaşa - 26.04.2023
Muratpaşa Belediyesi Kırcami Komşu Evi'nde 'Sanat ve Temellük' Çalıştayı

Muratpaşa Belediyesi Kırcami Komşu Evi'nde 'Sanat ve Temellük' Çalıştayı

Muratpaşa - 26.04.2023
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaflarla buluştu

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, esnaflarla buluştu

Muratpaşa - 25.04.2023
Sanatçı Abacıoğlu Akcan, Muratpaşa Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Antalyalılarla Buluşacak

Sanatçı Abacıoğlu Akcan, Muratpaşa Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Antalyalılarla Buluşacak

Muratpaşa - 25.04.2023
Şırdan dükkanı yangında küle döndü, genç kız gözyaşlarını tutamadı

Şırdan dükkanı yangında küle döndü, genç kız gözyaşlarını tutamadı

Muratpaşa - 24.04.2023
4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu

4 ay önce açtığı dükkanı yandı, kızı gözyaşlarına boğuldu

Muratpaşa - 24.04.2023
Manzara fotoğrafı için çitlerden atlayan vatandaşlar, canlarını hiçe saydı

Manzara fotoğrafı için çitlerden atlayan vatandaşlar, canlarını hiçe saydı

Muratpaşa - 23.04.2023
Muratpaşa'da Er Meydanı Yeniden Kuruluyor

Muratpaşa'da Er Meydanı Yeniden Kuruluyor

Muratpaşa - 23.04.2023
Otluk alan yangını seramiklere zarar verdi

Otluk alan yangını seramiklere zarar verdi

Muratpaşa - 22.04.2023

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