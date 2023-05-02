Muratpaşa Haberleri - Muratpaşa Haber - Haberler

Muratpaşa Haberleri
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Antalya'da silahla belediye şantiyesini basan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
Muratpaşa Belediyesi, Antalya Körfezi'nde Hayalet Ağlarla Mücadele Edecek Gönüllü Dalış Ekibi Kurdu
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı
Antalya'da Yemek Yaparken Çıkan Yangında Barakası Yanan Şenol Kaplan Gözyaşlarına Boğuldu
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İlk Kez VAR Sistemi Uygulanacak
Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez VAR sistemi uygulanacak
İsmi yüzünden başı dertte! İki kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi de emekli olamıyor
5 farklı isim nedeniyle 2 kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi emekli olamıyor
Antalya'da avukata bıçaklı yaralama girişiminden yargılanan sanık 2. kez saldırıda bulundu
Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Esnafla Buluştu, Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne Davet Etti
Sanatçı Abacıoğlu Akcan, Muratpaşa Belediyesi'nin Ev Sahipliğinde Antalyalılarla Buluşacak
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