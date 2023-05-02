Muratpaşa Haberleri - Muratpaşa Haber - Haberler

Türkiye Yağlı Güreş Ligi öncesinde ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı

SPOR VAR hakemli ilk güreşlerin başpehlivanı Orhan Okulu oldu

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde İlk Kez VAR Sistemi Uygulanacak

Muratpaşa Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde ilk kez VAR sistemi uygulanacak

İsmi yüzünden başı dertte! İki kez askere çağrıldı, cezaevine girdi, şimdi de emekli olamıyor

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