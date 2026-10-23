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Ümit Uysal Iğdır'da gıda ve enerji bağımsızlığının artık zorunluluk olduğunu söyledi

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Ümit Uysal Iğdır'da gıda ve enerji bağımsızlığının artık zorunluluk olduğunu söyledi
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CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Iğdır’da partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. Uysal, yerel üretim ile gıda ve enerji bağımsızlığının Türkiye için artık zorunluluk olduğunu söyledi.

CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Iğdır’da partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi. 

CHP Iğdır İl Teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltılı toplantı, İl Başkanı Halil İbrahim Artantaş’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Ardından  konuşma yapan CHP Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında yerel üretimin, gıda ve enerji bağımsızlığının stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye’nin önemli enerji hatlarının merkezinde bulunduğunu hatırlatan Uysal, ulusal gıda ve enerji bağımsızlığının artık bir zorunluluk olduğunu belirtti.

Yerel markaların oluşturulması, ürünlerin katma değerinin artırılması ve dış pazarlara açılmanın önemine dikkat çeken Uysal, şöyle konuştu: “Ulusal gıda ve enerji bağımsızlığı artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. Dünyanın en kritik enerji hatlarının merkezinde olan bir ülkeyiz. Önümüzde net bir soru var: Üreten mi olacağız, tüketen mi? Bizler gerek Iğdır’da gerekse diğer illerimizde kendi yerel markalarımızı oluşturmak zorundayız. Ürünlerimizi katma değerli hale getirip dış pazarlara açmalıyız. Bunu başaramazsak dışa bağımlı kalmaya devam ederiz.”

Tarih bilgisinin yalnızca geçmişte yaşanan olayları değerlendirmekle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Uysal, ekonomik kaynaklar, üretim ve ticaret üzerindeki hâkimiyetin de tarihsel süreçlerin anlaşılmasında önemli olduğunu söyledi.

Ekonomik bağımsızlığın ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamanın önemine değinen Uysal, “Satan alanı yönetir. Kim alıyor, kim satıyor, kaynaklar kimde, kim hâkim, kim egemen? Tarih öyle konuşulur, öyle bilinir. Bugün vahşi teknoloji çağında tarih bilgisine ihtiyacımız var. Bu çağa uyum sağlamamızın ön koşulu, geçtiğimiz yüzyıldaki sömürge olma durumumuzdan ders almak ve geçmişte yapılan hataları tekrarlamamaktır” ifadelerini kullandı.

Üretim ve tüketim arasındaki dengenin önemine de dikkat çeken Uysal, Türkiye’nin ekonomik gücünü artırması, kaynaklarını adil paylaşması ve gelecek kuşaklara umut vermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Haber Platformu
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