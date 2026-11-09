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Antalya Muratpaşa'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi

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Antalya Muratpaşa'da evde çıkan yangın söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşildere Mahallesi'nde 1176 Sokak'ta kiracı Ş.I'nın yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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