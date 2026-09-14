Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Mehmet Ege S'nin (18) kullandığı 07 BSA 572 plakalı motosiklet, Kızılsaray Mahallesi Tonguç Caddesi'ndeki alt geçitte devrildi.
Yere savrulan sürücü, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Ege S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mehmet Ege S'nin cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA