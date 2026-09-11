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Antalya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'da otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Altındağ Mahallesi 156. Sokak'ta park halindeki 06 DBU 147 plakalı bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa süre sonra alevler otomobilin büyük kısmını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında araçta patlamalar meydana geldi. Öte yandan alevler otomobilin yanındaki bir ağaca sıçradı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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