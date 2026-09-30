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Antalya Muratpaşa'da okul müdürü, koridordaki resimleriyle öğrencilere ilham veriyor

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Antalya Muratpaşa'da okul müdürü, koridordaki resimleriyle öğrencilere ilham veriyor
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Antalya Muratpaşa'da bir ilkokul müdürü, hobi olarak yaptığı resimleri koridorda sergileyerek öğrencilere ilham oldu. Teneffüste resimleri inceleyen öğrencilerle sanat üzerine sohbet eden müdür, öğrencilerin sorunlarını çekinmeden anlatmasına yardımcı oluyor.

ANTALYA'da ilkokul müdürü Sebahattin Şahin, hobi olarak yaptığı resimleri odasını çevreleyen sınıfların koridorunda sergileyerek öğrencilerine ilham oldu. Sanat aracılığıyla öğrencilerle iletişimi güçlendiren Şahin, çocuklarla sohbet ederek sorunlarını dinliyor.

Muratpaşa ilçesindeki Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu'nda 3 yıldır müdürlük yapan Sebahattin Şahin, resim yeteneğiyle öğrencilerine örnek oldu. Hobi olarak resim yapan Şahin, tuvallerini de okul koridorunda sergileyerek öğrencilerine ilham verdi. Resim ve sanata meraklı öğrencileriyle eserleri hakkında görüşen, yapım aşaması hakkında bilgi veren Şahin, onlarla iletişimi güçlendirip, okulda yaşadıkları sıkıntıların çözümüne yardımcı olmayı hedefliyor. Teneffüste koridordaki resimleri inceleyen öğrenciler, ders arasını okul müdürüyle resim ve sanatın farklı branşları hakkında sohbet ederek geçiriyor. Şahin de sanat ve spora meraklı öğrencilerin aileleriyle görüşerek, ilgi alanlarına göre yönlendirmede bulunuyor. Okullarda otorite ve disiplini temsil eden okul müdürüyle görüşmekten kaçınan öğrenciler arasında sanat aracılığıyla iletişimini güçlendiren Şahin, yaşadıkları sorunları aşmalarına yardımcı oluyor.

'RESİMLERİMİ İNCELEYİP, SORU SORUYORLAR'

Lise yıllarında aldığı eğitim sonrası resme ilgisinin arttığını anlatan Şahin, hobisiyle öğrencilere faydalı olmayı amaçladığını anlattı. Öğrencilerine örnek olmayı hedeflediğini dile getiren Şahin, "Sanatsal faaliyetleri çocukların küçük yaşta sevmesi ve sanata yönlendirilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler resimleri inceleyip, odamda sorular soruyor. Sanat atölyemizde de öğrencilerimizle resim faaliyetleri yapıyoruz. Öğrencilerin akademik başarısının yanı sıra, sanatsal aktivitelere yönelmesine önem veriyorum. 3 yıldır yaptığım resim çalışmalarına öğrencilerimi de dahil ettim. Öğrencilerim okul müdürünün resim sanatıyla ilgilenmesi, beraber resim yapıp, sohbet etmemizle idarenin korkulacak makam olmadığını gördü. Öğrencilerim istedikleri zaman iletişim kurabiliyor, sorunlarını çekinmeden anlatabiliyor. Farklı alana ilgili öğrencileri yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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