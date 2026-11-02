Antalya'da ters yönde ilerleyen motosikletli polis takibinde kaza yapıp yaralandı

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Antalya'da ters yönde ilerleyip seyir halindeki araçlara çarpan motosikletli, polisi peşine taktı. Kavşağa geldiği sırada bir kaza daha yapan sürücü, yaralanıp hastanelik oldu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi ile Tonguç Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güllük Caddesi üzerinde ters yönde ilerleyen 35 BYJ 901 plakalı motosiklet sürücüsü 07 BNJ 835 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü tekrar motosiklete binerek ters yönden ilerlemeyi sürdürdü. Motosiklet sürücüsünün kaza sonrası ters yönden gelen araçları tehlikeye atarak ilerlemeye devam ettiği ihbarı ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapınca yakalandı

Motorize yunus timleri hızla ilerleyen motosikleti takibe aldı. Motosiklet Muratpaşa Mahallesi 588 Sokak'ta 07 AYZ 448 plakalı hafif ticari araca çarpıp yol kenarına savruldu. Bir süre sürüklendikten sonra yol kenarındaki kaldırım taşlarına çarparak durabilen motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edilirken, ehliyetinin bulunmadığı ve isminin Batuhan K. olduğu öğrenilen motosikletli olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı