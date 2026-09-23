Antalya'da broşür kavgasında bir kişiyi öldüren sanığa 16 yıl 8 ay hapis verildi

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "broşür dağıtılması" nedeniyle çıkan kavgada bir kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu Sinan E, tutuksuz sanıklar Burak Devran Ç, Ahmet B, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanık Sinan E, daha önceki beyanlarını tekrar ettiğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.

Kimseyi öldürme niyetinin olmadığını, işinde gücünde bir insan olduğunu savunan Sinan E, "Maktulü, ailesini tanımıyorum, onlar da beni tanımaz. Dükkanıma broşür bırakmak istediler, ben de oy kullanmayacağımı ve broşür bırakmamalarını istedim. Bunun üzerine Ahmet B. bana hakaret etti, kendisi için yeğenlerini harcadı, yazık oldu delikanlıya. Yaşanan olaydan dolayı üzgünüm." dedi.

Kimseyi öldürme kastının bulunmadığını dile getiren Sinan E, sanık Ahmet B. ve beraberindekilerin ikinci sefer dükkanına doğru geldiğini görünce kendini koruma amacıyla ateş ettiğini ileri sürdü.

Sanık Ahmet B. ise suçsuz olduğunu, sadece broşür vermek istediklerini öne sürerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Burak Devran Ç. de adalete güvendiğini, sanığın cezalandırılmasını talep ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Sinan E'ye maktul Haktan Faik Ç'yi "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın cezasını "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleri uygulayarak 16 yıl 8 aya düşürdü.

Sanık Ahmet B'ye ise "basit tehdit ve yaralama" suçundan 9 ay hapis cezası veren heyet, Burak Devran Ç'nin de beraatine hükmetti.

Olay

Güzeloluk Mahallesi'nde 21 Mart 2024'te CHP'nin seçim otobüsünden inen Ahmet B, yeğenleri Haktan Faik Ç. ve Burak Devran Ç. ile broşür bırakmak için gittikleri market ve şarküterinin sahibi Sinan E. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda Sinan E'nin silahla ateş açması üzerine Haktan Faik Ç. hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA