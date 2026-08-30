Haberler

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı

Antalya'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde virajı alamayan otomobil kontrolden çıkarak park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Kazada araç sürücü yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Muratpaşa ilçesinde Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bulvar üzerinde seyir halindeki 07 AYC 611 plakalı Maria S. idaresindeki araç, virajı alamayınca sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yolun sağ tarafında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle orta refüje çarpan araç, ardından takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Maria S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzlanda'da AB üyeliği referandumu! Sandıktan 'hayır' çıktı

Herkes ters köşe oldu! AB üyeliği için “Hayır” dediler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kongo'da Ebola salgınında ölü sayısı 2 bin 786'ya yükseldi

Ölümcül virüs hızla yayılıyor! 60 bölgede görüldü, binlerce vaka var
Terör örgütü mensuplarının posterini asan 4 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'da provokasyon! Hemen gözaltına alındılar
Popüler özellik başa bela oldu! Milyonlarca araç geri çağrılıyor

Popüler özellikte hayati tehlike! Milyonlarca araç geri çağrılıyor
Amrabat Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor

Fenerbahçe’den ayrıldı, Avrupa devine imza atıyor
Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! 25 yıllık anlaşma imzalandı

Trump “Dünya tarihinin en büyüğü” demişti! Büyüklüğü ortaya çıktı
Messi'den 4 gollü şov

Durdurulamıyor! 39 yaşında harikalar yarattı
Şehir dışında çalışırken görüntülü olarak eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı: İhaneti saniye saniye kaydetti

Şehir dışında çalışırken eşini arayan adam hayatının şokunu yaşadı