Antalya'da trafik kavgasında dalağı alınan mağdura saldıran 3 sanığa hapis verildi

ANTALYA'da trafikte 'selektör yapma' iddiasıyla yaşanan tartışma sonrası çıkan kavgada Sinan Baran Çelik'i (21) bıçaklayarak yaralayan ve dalağının alınmasına neden olan 3 sanıktan Musa Mesih Acar ile İshak Demir 11 yıl 8'er ay, 'adli süreçteki çocuk' B.A.K. (18) ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çaptırıldı.

Olay, 9 Eylül 2024 günü saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Şeyhmus Çelik'in kullandığı otomobilde bulunan kişiler ile Musa Mesih Acar ve İshak Demir'in kullandığı motosikletlerdeki kişiler arasında trafikte selektör yapma nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre motosikletlerdeki kişiler, içerisinde Sinan Baran Çelik'in de bulunduğu otomobili takip etti. Tarafların bir süre sonra kırmızı ışıkta karşılaşması üzerine tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre Musa Mesih Acar, Sinan Baran Çelik'i bıçakla yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede ameliyata alınan Çelik'in, bıçak darbesiyle hasar alan dalağı doktorlar tarafından alındı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Sinan Baran Çelik'in ifadesinde kavga sırasında gruptan bir kişinin, 'Öldür, öldür' diye bağırdığını söylediği, Musa Mesih Acar'ın ise Sinan Baran Çelik'i bıçakladığı kaydedildi. Çelik'in kesici-delici alet yaralanmaları nedeniyle ameliyat edildiği ve yaralanan dalağının alındığı, bunun organlardan birinin işlevinin sürekli yitirilmesi niteliğinde olduğu belirtildi. Savcılık; kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olması, hedef alınan vücut bölgesi, darbe sayısı ve yaralanmanın niteliğini dikkate alarak eylemin öldürme kastıyla gerçekleştirildiğini değerlendirdi. İddianamede, motosikletteki kişilerden 'adli süreçteki çocuk' B.A.K.'nin, Musa Mesih Acar ve İshak Demir ile 'fikir ve eylem birliği içerisinde' hareket ettiği ileri sürülerek 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması talep edildi. Musa Mesih Acar ve İshak Demir hakkında iddianame düzenlenerek, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR ÇIKTI

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kapsamında Musa Mesih Acar, İshak Demir ve B.A.K hakim karşısına çıktı. Yargılama sonunda mahkeme heyeti, Musa Melih Acar ve İshak Demir'in 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 11 yıl 8'er ay hapisle cezalandırılmasına, B.A.K.'nin ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çaptırılmasına karar verdi.

'ŞEHİR EŞKIYASI GİBİ DARP EDİYORLAR'

Sinan Baran Çelik'in avukatı Neşet Kocaman, 2 yıllık yargılama sonunda sanıkların cezalandırıldığını belirterek, "Tartışma, 'Selektör yaptın, neden kornaya bastın?' şeklinde ağız münakaşasıyla başladı. Akabinde müvekkil ve otomobilin içinde bulunan diğer şahıslar beladan kaçmak adına bölgeden uzaklaşıyor. Motosikletli şahıslar ısrarla takip ediyor. 3 ya da 4'üncü ışıkta trafik yoğunluğuyla birlikte kırmızı ışığın da yanmasıyla adeta şehir eşkıyası gibi kasklarıyla müvekkilin aracının camlarını kırıp müvekkili dışarı çıkarmak suretiyle bıçakla darp ediyorlar. Bu darp sonrası müvekkil dalağını, yani bir organını kaybedecek şekilde yaralanıyor. Akabinde şüpheli şahıslar mevcutlu olarak istenmekle birlikte adli kontrol şartıyla serbest kalıyor" dedi.

'TRAFİK KAVGALARINA EMSAL OLABİLİR'

Sanıkların öldürmeye teşebbüs suçundan yargılandığını kaydeden avukat Kocaman, "Her bir şahıs öldürmeye teşebbüsten 11 yıl 8'er ay ceza alıyor ve hükümle birlikte tutuklanıyorlar. Adalet geç de olsa tecelli etti. Çünkü bu süreci müvekkile, çevresine, ailesine anlatmakta hukuken çok çok zorlanmıştık. Bu olay trafik olayları ile ilgili emsal niteliği taşıyabilir. Sanıklar o an tutuklansa en azından vicdanları rahatlatacak ya da cezanın caydırıcılığı noktasında bir adım atılmış olacaktı. Daha istinaf aşaması, hükmedilen ceza miktarı itibarıyla Yargıtay aşaması da olacak. Ama böyle vahamet arz eden bir olayda kişinin elini kolunu sallayıp serbest kalması fecaatti. Şu an hükümle birlikte tutuklandılar" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı