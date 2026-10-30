Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Konya'da defnedildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara Konya'da defnedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı. Kara'nın cenazesi Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Kara'nın cenazesi, merkez Karatay ilçesindeki Hacı Veyis Camisi'ne getirildi.
Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kara'nın naaşı, Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Mersin Valisi Atilla Toros, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Mustafa Hakan Özer, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Konya protokolü ile Kara'nın ailesi katıldı.