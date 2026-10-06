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CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa kurultayda aday olacağını açıkladı

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CHP'li Ümit Uysal, Kılıçdaroğlu aday olmazsa kurultayda aday olacağını açıkladı
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Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, 2027 Mart'ta yapılacak CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını açıkladı. Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'ndaki ziyaretinin ardından gazetecilerin sorusuna 'Kesinlikle adayım' yanıtını verdi.

ANTALYA'nın Muratpaşa Belediye Başkanı CHP'li Ümit Uysal, parti kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması halinde aday olacağını açıkladı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Serik İlçe Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ümit Uysal, 2027 yılı mart ayında yapılacak CHP kurultayına ilişkin 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa aday olacak mısınız?' sorusuna, "Kesinlikle adayım" karşılığını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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