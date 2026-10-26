Antalya Muratpaşa'da refüje çarpıp takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde refüje çarptıktan sonra takla atan otomobil kullanılamaz hale geldi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi'nden Eski Sanayi istikametinde meydana geldi. 07 NAC 22 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil, ters döndü. Araç kullanılamaz hale geldi. Takla atan otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü, tedbir amaçlı ambulansla yakındaki bir hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı