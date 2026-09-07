Haberler

Antalya'daki Esnaf Kredisi Usulsüzlüğü Davasında 6 Tutuklu Tahliye Edildi

Antalya'daki Esnaf Kredisi Usulsüzlüğü Davasında 6 Tutuklu Tahliye Edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yürütülen soruşturma kapsamında, geriye dönük vergi kaydı açtırılarak usulsüz kredi kullandırıldığı ve yüzde 10 komisyon alındığı iddia edilen davada, tutuklu 6 sanık, görülen ikinci duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme, sanıkların suçsuz oldukları yönündeki savunmalarının ardından bu kararı verdi.

ANTALYA'da, S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı öne sürülen usulsüzlüklere ilişkin görülen davanın 2'nci duruşmasında, tutuklu 6 sanık adli kontrolle tahliye edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere yönelik 'Rüşvet', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldığı, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı. Soruşturma kapsamında 108 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

2'NCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Soruşturma kapsamında tutuklu yargılanan Aydın A., Hüseyin S., Hasibe Ç., eski Pazarcılar Odası Başkanı Metin B., Hanım Yıldız K. ve Turgut B., Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar savunmalarında suçsuz olduklarını belirterek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti açıkladığı ara kararda, tutuklu 6 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...

"Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki..."
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen gelinin düğünü olaylı geçti! Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı

Kilolarca altın yetmedi, bir de kayınvalide gerilimi çıktı
Başkentte gizemli gece! Gökyüzünde belirenler merak uyandırdı

Gizemli gece! Bir anda gökyüzünde belirdiler, vatandaşlar şaştı kaldı
Yıllık izinde ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe

Ezber bozan karar! Tazminat davasında Yargıtay’dan ters köşe
İstanbul'da taksici dehşeti! Yaşlı adamın yüzüne tekme attı, kadın yerde sürüklendi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Sokak ortasında husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü

Kanlı pusu! Husumetlisine güpegündüz kurşun yağdırdı
Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde durumlar böyle olmasa

Marmaray çıkışında üstünü değiştirdi: Keşke ülkemizde...
Osimhen'in sakatlığı sonrası plan değişti! Okan Buruk'un bütün umudu onda

Ve Osimhen'den gelen yıkıcı haber sonrası beklenen kararı verdi