İçişleri Bakanı Çiftçi, Muratpaşa Kaymakamı Kara için taziye mesajı yayımladı

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Antalya'nın Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara için taziye mesajı yayımladı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Antalya Muratpaşa Kaymakamımız İhsan Kara'nın vefat haberini derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenabıhak'tan rahmet, ailesine ve mülki idare camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Kaynak: AA